عمرو طلعت يفتتح المؤتمر الإقليمي لمجتمع الاتصالات الدولي في أسوان

كتب- محمد علاء الدين:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصالات الدولي والمقام في أسوان في الفترة من ١٨ وحتى 21 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يوقع الوزير اتفاقية مع محافظة أسوان لميكنة ديوان عام المحافظة.

وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة ديوان عام 10 محافظات كمرحلة أولى قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية الحكومة للتحول نحو مجتمع رقمي.

وتهدف بروتوكولات التعاون مع المحافظات إلى مدها بباقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظاما متكاملا لإدارة الموارد المؤسسية "ERP" يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط، ومحافظة الإسكندرية في ديسمبر الماضي، بهدف ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.