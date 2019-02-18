تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، ليتراوح بين 60 و64 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

وزارد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و320 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.