بدء إنشاء أول مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص لتسويق زيوت التشحيم

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة إن أي كابيتال مستشار شركة بتروناس لوبريكانتس إنترناشونال، في بيان اليوم الاثنين، إن بتروناس بدأت في إنشاء مشروع مشترك مع شركة مصر للبترول، لتسويق وتوزيع زيوت المحركات والشواحم في مصر وتصديرها للخارج.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة ضمن فاعليات مؤتمر مصر الدولي للبترول "إیجبس 2019"، الذي عقد مؤخرا، بحضور طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة.

وقال أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة إن أي كابيتال، إن يعد هذا المشروع الأول من نوعه بين القطاع الخاص ممثل في بتروناس، والقطاع العام ممثل في شركه مصر للبترول، لدعم إنتاج وتسويق زيوت التشحيم وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات البترولية المصرية للخارج.

وأضاف أن بتروناس تمتلك خبرات عالمية في الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا تنقلها لمصر للبترول التي تعد الأكبر محليا، وتمتلك الخبرة والمعرفة الواسعة في السوق المصري وآليات العمل به.

وقالت إن آي كابيتال إنها تسعى إلى بناء وتعزيز جسور التعاون وسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعظيم المساهمة والتعاون الفعال في جميع المجالات الاستراتيجية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني.