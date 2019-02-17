"الزراعة" تواصل تكثيف عملياتها لمكافحة الجراد الصحراوي

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حول نتائج مكافحة أسراب الجراد على الحدود المصرية من الجنوب، حيث يقوم فريق المكافحة بالتعامل الفوري في مواجهة الجراد الصحراوي من اجل الحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وأكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن موسم التكاثر الشتوي الجاري للجراد الصحراوي شهد تطورات في الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر تلك الآفة، حيث تحسنت تلك الظروف بشكل كبير بدءًا من أوائل نوفمبر الماضي بعد سقوط الأمطار وحدوث السيول بجنوب شرق جمهورية مصر العربية، مثلما هو الحال في دول أريتريا و شمال شرق السودان قرب الحدود المصرية، ونتج عن ذلك نشاط متزايد للجراد الصحراوي في دلتا طوكر بالسودان حتى وصل لحد التفشيات في منتصف ديسمبر الماضي بتلك المنطقة والمناطق المجاورة لها بشمال أريتريا.

وأشار السباعي، إلى أن ظهور الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوي، التى تكاثرت بشكل محدود على مدار الشهور السابقة وقد نتجت عن ذلك قليل من التجمعات خفيفة الكثافة تمت مكافحتها منعا من ازدياد أعدادها، لافتا إلى أن فريق المكافحة بأبو رماد عثر على سرب من الجراد الصحراوي الناضج جنسيًا داخل إلى الحدود المصرية من شمال السودان وقد تم التعامل الفوري معه والقضاء عليه، وتم العثور على سرب آخر في منطقة حلايب تم القضاء عليه أيضا.

وأوضح أنه يتم معالجتها بدءًا منذ 29 يناير 4740 هكتار (11376 فدانا) بمنطقتي أبو رماد وحلايب استهلك فيها 2370 لتر من مبيد كلوروبيريفوس فى صورة حجم متناهي الصغر ULV بمعدل 0.5 لتر فى الهكتار، ومازالت لجان المسح والمكافحة مستمرة في عملها لرصد اية تحركات لأسراب الجراد الصحراوي والقيام بأعمال المكافحة على الفور فور استكشاف أية أسراب للجراد الصحراوي.