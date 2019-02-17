البنك الأهلي يقرر تثبيت الفائدة على حساب التوفير لمزيد من الدراسة

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر تثبيت الفائدة على حساب التوفير والودائع، خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) اليوم الأحد.

وأضاف أبوالفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي أن البنك قرر تثبيت الفائدة لمزيد من الدراسة وحساب تكلفة السيولة بالبنك مقابل حجم أعباء التكلفة على الودائع.

وقال إن البنك سيعقد اجتماعا آخر للجنة الألكو قريبا للبت في أسعار الفائدة بعد أن خفضها المركزي.

وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض.

وأبقى البنك الأهلي، على فائدة الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات بعائد ثابت، دون تغيير، بفائدة 15% يصرف العائد شهريا أو 15.25% يصرف كل ثلاثة أشهر.

وخفض الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد لتسجل 16%؜ بدلا من 17% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاث سنوات.

ويقسم البنك حساب التوفير إلى نظام الشرائح كل شريحة بفائدة مختلفة عن الآخر ولا يقر البنك اَي فائدة على حساب التوفير الأقل من ثلاثة آلاف جنيه.

الشريحة الأولى (3001 إلى 5 آلاف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 8.6%، أو ربع سنوية 8.7%، أو نصف سنوية 8.8%، أو سنوية 9%.

الشريحة الثانية (5001 إلى 100 ألف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 9.3%، أو ربع سنوية 9.4%، أو نصف سنوية 9.5%، أو سنوية 9.75%.

الشريحة الثالثة (100 ألف وجنيه إلى 500 ألف جنيه)، وتعطي فائدة شهرية 10%، أو ربع سنوية 10.1%، أو نصف سنوية 10.25%، أو سنوية 10.5%.

الشريحة الرابعة (500 ألف وجنيه وأكثر)، وتعطي فائدة شهرية 10.7%، أو ربع سنوية 10.8%، أو نصف سنوية 10.95%، أو سنوية 11.25%.