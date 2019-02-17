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    الدولار يتراجع في البنك العربي الأفريقي بنهاية تعاملات اليوم

    05:02 م الأحد 17 فبراير 2019
    الدولار يتراجع في البنك العربي الأفريقي بنهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    هبط سعر صرف الدولار قرشًا واحداً أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وهبط سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي إلى 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع، مقارنة بأسعاره في بداية تعاملات اليوم.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

    وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية مستقرا عند 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنك البركة 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

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