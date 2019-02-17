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    المصرف المتحد يقدم خدمات التمويل العقاري للمصريين بالخارج

    04:59 م الأحد 17 فبراير 2019
    المصرف المتحد يقدم خدمات التمويل العقاري للمصريين بالخارج

    صورة المصرف

    القاهرة- مصراوي:

    قال المصرف المتحد، في بيان اليوم الأحد، إنه وقع اتفاقية تعاون مع شركة أماكو السعودية، المنظمة للمعارض الدولية، لتقديم خدمات التمويل العقاري وحزمة من الحلول البنكية، من خلال مكاتب المراسلين بالمملكة العربية السعودية.

    وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تتيح تمويلا عقاريا للمصريين العاملين بالخارج على وحدات بالسوق المصري خاصة وحدات التسليم الفوري على مدة تصل إلى 15 سنة.

    وقال أيمن محمد، رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن وجود مكاتب المراسلين الخارجية فتح أمام المصرف المتحد فرصة لتقديم خدماته البنكية من تمويل عقاري وخدمات إليكترونية لجموع المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تسهيل الإجراءات للعملاء وتسهيل عملية الحجز.

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