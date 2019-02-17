أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

محافظ المركزي: تلقينا طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر

03:37 م الأحد 17 فبراير 2019
محافظ المركزي: تلقينا طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر

واجهة البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المركزي وافق على فتح الباب أمام إصدار تراخيص لبنوك جديدة.

وقال عامر في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة "رواد النيل" إنه تلقى بالفعل طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر.

كان مصدر بالبنك المركزي، قال في شهر ديسمبر الماضي، إن مجلس إدارة البنك يدرس الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 38 بنكا خاضعة لرقابة البنك المركزي، وتتنوع جنسيات البنوك بين بنوك مصرية وإقليمية (خليجية وعربية)، وأوروبية، وأمريكية، وتستحوذ البنوك الإقليمية على العدد الأكبر من إجمالي البنوك القائمة، وتتصدرهم دولة الإمارات العربية بخمسة بنوك في مصر.

طارق عامر البنك المركزي مؤتمر مبادرة رواد النيل

الخبر التالى:

مشتريات المصريين ترفع البورصة فوق مستوى 15 ألف نقطة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان