عامر: البنوك سددت 350 مليار جنيه فوائد للشهادات مرتفعة العائد في عامين

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنوك دفعت فوائد قيمتها 350 مليار جنيه على الشهادات مرتفعة العائد في عامين.

وأضاف اليوم الأحد في تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة "رواد النيل" إن هذه الشهادات جذبت 800 مليار جنيه في عامين لعدد 28 مليون مواطن.

وفي أعقاب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية بعائد 20% واستمروا في طرحها حتى فبراير الماضي، حيث قررا وقف الشهادة، وإصدار أخرى بفائدة 17% إلا أنهما قررا وقفها في أبريل الماضي.

وبحسب عامر فإن المبادرات المدعمة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك كلفت البنوك خسائر طائلة بهدف دعم المواطن والشباب.

وتابع: "لولا هذه المبادرات كانت البنوك والبنك المركزي حقق أرباحًا طائلة".

وأطلق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقائدة مدعمة 5% و7% و12% حسب نوع البرنامج وكذلك مبادرة التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.