أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

عيار 18 عند 551 جنيهًا للجرام.. تعرف على أسعار الذهب بمصر اليوم

01:14 م الأحد 17 فبراير 2019
عيار 18 عند 551 جنيهًا للجرام.. تعرف على أسعار الذهب بمصر اليوم

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 645 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية يومي السبت والأحد، حيث تتأثر حركة الأسعار بمصر بتحركها في هذه الأسواق.

مشغولات ذهبية أسعار الذهب مصر

الخبر التالى:

طارق عامر: نستهدف ضخ تريليون جنيه لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان