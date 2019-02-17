عيار 18 عند 551 جنيهًا للجرام.. تعرف على أسعار الذهب بمصر اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 645 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية يومي السبت والأحد، حيث تتأثر حركة الأسعار بمصر بتحركها في هذه الأسواق.