ارتفاع الجمبري وتراجع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 32 و38 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 21.5 و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور..