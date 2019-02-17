عامر جروب: افتتاح بورتوسعيد خلال الربع الأول من العام الحالي

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة "عامر جروب"، إنه من المقرر افتتاح فندق بورتو سعيد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن رئيس المجلس أطلع الأعضاء في اجتماع الخميس الماضي على موقف المشروعات الحالية ومدى انجاز المبيعات.

وفي أبريل الماضي، وقعت الشركة عقد إقامة مشروع سياحي ترفيهي على مساحة نحو 90 فدانا، بمنطقة الديبة غرب مدينة بور سعيد.

وبلغت استثمارات المشروع المبدئية نحو 3 مليارات جنيه، وسوف يوفر المشروع 6 آلاف فرصة عمل مستدامة بعد التشغيل من أبناء بورسعيد، إضافة إلى 5 آلاف من العمالة اليومية للتشييد، بحسب بيان سابق للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، في تصريح سابق إن المشروع سيستغرق 4 سنوات للتنفيذ، وسيتضمن رصيف تراكي للانشات، وفندق خمس نجوم وشقق فندقية، وشقق سكنية، ونادي ومدرسة، ومستشفى ومول تجاري ومطاعم.