ارتفاع الكوسة وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا.

وفي المقابل تراجعت أسعار الطماطم و الفلفل الرومي البلدي 50 قرشًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.