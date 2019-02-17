الدولار ينخفض في بنكين مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر سعر الدولار في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين، في بنك كريدي أجريكول إلى 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 6 قروش للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 17.67 جنيه للبيع، و7 قروش في الشراء، إلى 17.51 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي، والتجاري الدولي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية مستقرا عند 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.