نصار: شركات صينية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مدينة الروبيكي

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت إن عدداً من الشركات الصينية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات ستمثل الإنطلاقة الأولى لضخ استثمارات في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية بهدف زيادة القيمة المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكي، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير صباح اليوم بالمدينة يصاحبه وفدًا من رجال الأعمال الصينين.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، مساحة إجمالية نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع، بحسب ما تقوله وزارة التجارة والصناعة.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية الأمر الذي ينعكس في رغبة العديد من الشركات الصينية في ضخ استثماراتها بالسوق المصري والتي كان أخرها إعلان شركة مانكاي الصينية عن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

وأضاف نصار أن عددا من كبريات الشركات الصينية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالمرحلة الثالثة للمشروع بنظام المطور الصناعي والمخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية، حيث من المستهدف إقامة ١٠ إلى ١٥ مصنعا لتصنيع المنتجات النهائية.

و من المخطط بدء العملية الانتاجية بهذه المصانع في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من البنية التحتية والمرافق والانشاءات، وذلك على مساحة تصل إلى ٤٠ ألف متر، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن العمل في مدينة الروبيكي يسير حالياً على أكمل وجه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهى المرحلة الأساسية للمشروع حيث تم تسكين كامل منشآت هذه المرحلة بواقع 341 وحدة، كما سيتم الانتهاء من تشغيل وحدات المرحلة الأولى بالكامل نهاية شهر فبراير الجارى، وهو ما يمثل حوالي 90% من إنتاج مجرى العيون.

وأشار نصار إلى أن سير الأعمال بالمرحلة الثانية من المدينة يشهد تقدماً ملحوظاً حيث تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمساحة 116 فدانًا، و يجري الآن تصميم شبكة الغاز الطبيعي لهذه المرحلة.