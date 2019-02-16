أسعار الذهب تصعد عالميًا لأعلى مستوى في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة عالميًا إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية.

وقالت وكالة رويترز إن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أن انحصر في نطاق ضيق معظم الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.2% إلى 1432 دولارا للأوقية مسجلا ثاني أسبوع من المكاسب. وفي وقت سابق قفزت الأسعار مجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1434.50 دولار الذي لامسته في السابع عشر من يناير.

وارتفع البلاتين 2.5% إلى 805.00 دولارات للأوقية مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من يناير، وفقا للوكالة.