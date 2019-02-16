أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

أسعار الذهب تصعد عالميًا لأعلى مستوى في أسبوعين

09:52 ص السبت 16 فبراير 2019
أسعار الذهب تصعد عالميًا لأعلى مستوى في أسبوعين

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة عالميًا إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية.

وقالت وكالة رويترز إن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أن انحصر في نطاق ضيق معظم الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.2% إلى 1432 دولارا للأوقية مسجلا ثاني أسبوع من المكاسب. وفي وقت سابق قفزت الأسعار مجارية أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1434.50 دولار الذي لامسته في السابع عشر من يناير.

وارتفع البلاتين 2.5% إلى 805.00 دولارات للأوقية مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من يناير، وفقا للوكالة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب مجلس الاحتياطي الاتحادي

الخبر التالى:

النفط يصعد أكثر من 2% إلى أعلى مستوياته في 2019
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان