الريال السعودي و5 عملات أخرى تهبط أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين قرش واحد و29 قرشا، وذلك في ختام تعاملات أمس الخميس مقارنة بمستوياتها في نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني بنحو 22 قرشا عند البيع خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس 22.35 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع أمس الخميس، مقابل 22.56 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

وتراجع سعر بيع اليورو بنحو 19 قرشا عند البيع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 19.67 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع أمس، مقابل 19.87 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

وهبط سعر الدينار الكويتي بنحو 29 قرشا عند البيع، ليسجل أمس 57.53 جنيه للشراء و57.94 جنيه للبيع، مقابل 57.78 جنيه للشراء و58.23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع مقابل 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا عند البيع، إلى 4.76 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، مقابل 4.78 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري بنحو قرشين عند البيع إلى 4.54 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع، مقابل 4.56 جنيه للشراء و4.85 جنيه للبيع.