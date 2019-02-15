ارتفعت جنيهين مقارنة بأمس.. ماذا حدث لأسعار الذهب بمصر في أسبوع؟

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس الخميس، لتشهد ارتفاعا طفيفا يصل إلى 50 قرشا للجرام خلال تعاملات الأسبوع الأخير.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 643 جنيها مقابل 641 جنيها أمس الخميس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بذلك خلال تعاملات اليوم 50 قرشا فقط عن مستواه يوم الجمعة الماضي عند 642.5 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيها.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ أربعة دولارات خلال تعاملات اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لإشارات على تحقيق تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تلقى المعدن بعض الدعم من مخاوف بشأن تباطؤ عالمي في أعقاب بيانات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب 0.1% إلى 1313.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلا 1316.90 دولار للأوقية.