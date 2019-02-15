ماستركارد: العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة "لا نقدية" في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي لشركة ماستركارد العالمية، الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر؛ وسبل دعم التعاون المشترك في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني في القطاعات الحكومية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الجمعة، استعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد بخصوص التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع إلكتروني متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية".

كما استعرض فرومان نماذج مقترحة لنشر الدفع الإلكتروني في قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عمرو طلعت أهمية التعاون مع شركة ماستركارد في تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة في مجال تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدي.

وأشار الوزير إلى المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وتتضمن هذه المشروعات إعادة صياغة دور البريد المصري ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم، في ظل الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة عالميا.

وأكد مايكل فرومان التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكتروني لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية.

وأشار إلى أن هذا الالتزام يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.

وحضر اللقاء خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجدي حسن مدير عام شركة ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا.