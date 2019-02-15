أسعار الدولار تفقد 6 قروش من قيمتها أمام الجنيه في البنوك خلال أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بحوالي 5.5 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات أمس الخميس إلى 17.50 جنيه للشراء و17.60 جنيه للبيع، مقابل 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع الخميس قبل الماضي.

وفقد متوسط سعر الدولار في البنوك بذلك نحو 10.3 قرش من قيمته أمام الجنيه منذ بداية فبراير الجاري، لتصل خسائره منذ بداية موجة الهبوط الحالية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى نحو 35.3 قرش.

وبنهاية تعاملات أمس الخميس، سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي إلى 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي البركة وقناة السويس 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وووصل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.58 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.