نصار يبحث استعدادات استضافة معرض دولي للتعبئة والتغليف بمصر في ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع فيرنر دورنشايدت رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية والوفد المرافق له، آخر ترتيبات استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والذي ستنظمه هيئة معارض دوسلدورف، سنوياً بالقاهرة بدءاً من شهر ديسمبر 2019.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، إن تنظيم معرض "باك بروسيس" سيتزامن مع معرض "فوود أفريكا"، المتخصص في مجال صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يمثل منصة هامة لكافة العاملين بمجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية، بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وذكر نصار أن المعرض سيكون المعرض الدولي الأول في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجال التعبئة والتغليف الذي تنظمه هيئة معارض ألمانية، خاصةً أن ألمانيا تعتبر دولة رائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وقال الوزير إن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد "انترباك" بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية، بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير التجارة، إن وزارته تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية والأوروبية بصفة عامة، والألمانية بصفة خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية.

وذكر أن استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين أسواق كافة الدول المشاركة بالمعرض.

وقال الوزير إن المعرض يستهدف الانفتاح على أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة لأسواق القارة السمراء، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة والمراكز اللوجستية المصرية المقامة بعدد من الدول الأفريقية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف، عن أمله في موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية فعاليات المعرض.

وقال إن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيقدم لزائريه موضوعات "ساحة الابتكارات"، و"حافظ على الطعام" والتي قدمتها هيئة معارض دوسلدورف في ألمانيا، وأصبحت من الثوابت الرائدة في هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.

وأضاف أنه تم تشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى للإشراف على المعرض من ممثلي الشركات الدولية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وصناعة الحلوى والمخبوزات، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحكومية، والاتحادات المصرية.

وأشار دورنشايدت إلى أن الهيئة تستهدف جذب مشاركين بالمعرض من منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصة من دول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة تنظم سنوياً 11 معرضاً للتعبئة والتغليف في العالم.

وقالت مي خيري ممثلة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن مكاتب التمثيل التجاري المصرية المنتشرة في مختلف الدول الأفريقية لها دور هام في إنجاح هذا الحدث والمساهمة في الترويج له بمختلف هذه الدول، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من ممثلي القطاع الخاص في أفريقيا لزيارة هذا المعرض الدولي الهام، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.

وحضر اللقاء أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وخالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، ويان نوتر المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، وتامر صفوت رئيس الشركة المنظمة لمعرض "فود أفريكا".