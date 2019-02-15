التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف في وزارتي الطيران والإسكان

القاهرة- مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بست وزارات، هي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك على موازنة العام المالي الجاري.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الجمعية، وافق الجهاز لوزارة الزراعة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية وذلك بموازنة المديرية، والإعلان عن 3 وظائف رئيس إدارة مركزية، و19 وظيفة مدير عام بموازنة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كما وافق الجهاز لوزارة التنمية المحلية على الإعلان عن وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، و9 وظائف مدير عام بموازنة الوزارة.

ووافق أيضا لوزارة الصحة على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بموازنة الهيئة، وكذلك وظيفة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان الوزارة وعلى موازنتها.

كما وافق الجهاز لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الملاحية وذلك بموازنة الهيئة العامة للنقل النهري.

ووافق أيضا لوزارة الطيران على الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووافق الجهاز لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وذلك بموازنة الوزارة.

كما وافق الجهاز لمحافظة كفر الشيخ على الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية، وذلك بموازنة المحافظة للعام المالي الجاري، ووافق لجامعة الإسكندرية على الإعلان عن وظيفة أمين الجامعة بموازنة الجامعة.

وقال الجهاز إنه يمكن لراغب الترشح للوظيفة متابعة الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية بموقع الحكومة المصرية على الشبكة الدولية، حيث يمكن للراغبين التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة.

وأضاف الجهاز أنه عقب اجتياز المتقدم الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.