"الأهلي" و"مصر" يقرران الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية رغم خفض الفائدة

كتبت - منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قرر الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، وهو 15% يصرف شهريا، دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% اليوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي، إن البنك قرر أيضا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت دون تغيير عند مستوى 15% يصرف شهريا أو 15.25% يصرف كل 3 أشهر.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% بشكل مفاجئ، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض.

وقال الأتربي، لمصراوي، إن الشهادات الثلاثية متغيرة العائد ستنخفض الفائدة عليها 1%، لتصبح 16% بدلا من 17%، لأنها مرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي.

وأضاف الأتربي أن البنك سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث الفائدة على حسابات التوفير والودائع.

وقال المصدر في البنك الأهلي، إن البنك سيجتمع يوم الأحد المقبل لبحث أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع وباقي الأوعية الادخارية.

وأضاف أن الفائدة على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد ستنخفض إلى 16% بدلا من 17%، لأنها مرتبطة بسعر الفائدة في المركزي.