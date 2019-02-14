رئيس بنك القاهرة لمصراوي: خفض الفائدة يشجع الاستثمار ويزيد الإقراض

كتبت - منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بخفض الفائدة ١٪، اليوم الخميس، يسهم في زيادة معدلات الإقراض بالبنوك ودفع عجلة الاستثمارات المباشرة.

وأضاف فايد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة "قرار إيجابي وجاء في التوقيت المناسب بعد نجاحه في احتواء التضخم وخفضه إلى المعدل المستهدف في نهاية 2018".

وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، قررت اليوم، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة مفاجئة، لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض، مخالفة توقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

وقال فايد إن المركزي لأول مرة، يستهدف خفض التضخم لرقم أحادي، حيث أعلن في تقرير السياسة النقدية، أنه يستهدف خفض التضخم إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%، في الربع الأخير من 2020.

وقال إن إعلان المركزي عن مستهدفاته للتضخم "يعزز من الرؤية الاستراتيجية للمركزي ووضوح الرؤية لكافة أسواق الأعمال ويعطي الطمأنينة للسوق".

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