بنك كريدي أجريكول يحقق 2.2 مليار جنيه أرباحاً خلال 2018

كتبت- منال المصري:

قال بنك كريدى أجريكول مصر، في بيان اليوم الخميس، إنه حقق البنك صافي أرباح بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال عام 2018، بنسبة زيادة 12.4% عن عام 2017.

وأضاف البنك أنه حقق زيادة بنسبة 19.5% في إجمالي محفظة القروض خلال عام 2018، لتصل إلى 21.6 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 18.1 مليار جنيه في نهاية 2017.

كما حقق البنك أيضا نموا في محفظة الودائع بنسبة 18.5% خلال العام الماضي، لتصل إلى 43.9 مليار جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 37.1 مليون جنيه في نهاية العام السابق عليه.

وأشار البنك إلى أن ربحية السهم ارتفعت بنسبة 12.36%، إلى 6.4 جنيه في 2018 مقابل 5.7 جنيه في عام 2017.