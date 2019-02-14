تراجع جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش و7 قروش، في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة إلى 17.49 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية 6 قروش في بنك الإسكندرية إلى 17.49 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك البركة 6 قروش إلى 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي على مستواه 17.58 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار انخفض أمام الجنيه بعدد من البنوك خلال تعاملات أمس بين 3 و5 قروش.