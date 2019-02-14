"جابان توباكو" توقع مذكرة تفاهم مع "الجمارك" لمواجهة تهريب وتقليد منتجات التبغ

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جابان توباكو انترناشونال (JTI)، المنتجة للسجائر والمعسل، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف التعاون لمكافحة كافة أشكال التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ.

وقال أيمن العباسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن توقيع هذه المذكرة سيدعم التعاون القائم بالفعل مع مصلحة الجمارك المصرية.

وأضاف ان الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ هو دعم وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التبغ.

وقال إن الأثار السلبية الناتجة عن تهريب وتقليد منتجات التبغ لا تقتصر على المستهلك فقط بل تضر كذلك بصناعة التبغ والحصيلة الضريبية للدولة.

وأضاف أن الشركة لن تدخر جهداً في إمداد مصلحة الجمارك المصرية بالمعلومات والخبرات وتقديم الدورات التدريبية بهدف محاربة دخول منتجات التبغ المهربة والمقلدة إلى السوق المصري.