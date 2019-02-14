زيادة متوقعة في أسعار الحديد بعد ارتفاع خام البليت عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع صناع وتجار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بعد زيادة الأسعار العالمية لخام البليت المستخدم في صناعة الحديد، مشيرين إلى أن حالة الركود التي يشهدها سوق الحديد في مصر منعت الشركات من رفع الأسعار بشكل فوري، والانتظار حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن من المنتظر أن ترفع مصانع الحديد أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، بعد أن ارتفع سعر خام البليت عالميًا بنحو 40 دولارًا للطن بنحو 10%.

وتابع حنفي، أن مصانع الحديد تنتظر نفاد ما لديها من مخزون الخام المستورد بأسعار ما قبل الزيادة، وذلك قبل أن تبدأ في رفع أسعار المنتجات.

ويري حنفي، أن المصانع لن ترفع أسعار الحديد حتي نهاية الشهر الجاري، نظراً لحالة الركود الكبيرة في الطلب على شراء الحديد.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن من المتوقع أن تكون الزيادة المنتظرة في أسعار منتجات بعض مصانع الحديد خلال الفترة المقبلة "محدودة".

"المصانع إللي كانت أسعارها أقل من 10.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ممكن ترفع السعر 100 جنيه للطن"، بحسب الزيني.

بينما يتوقع حنفي، أن ترتفع أسعار الحديد بما يعادل الارتفاع في سعر الخام، حيث تقدر الزيادة بنحو 700 جنيه للطن.

ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك حاليا بين 11.3 و11.5 ألف جنيه، بحسب حنفي.

بينما وصل سعر طن البليت بعد الزيادة الأخيرة إلى 440 دولارًا حاليًا، بحسب ما قاله الزيني.

وأضاف الزيني، أن ارتفاع خام البليت يعتبر ارتفاعًا مؤقتًا نتيجة تعطل بعض المناجم عن استخراج الخام بسبب الطقس السيء خلال هذه الفترة من كل عام.