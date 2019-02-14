الإحصاء: تراجع معدل البطالة إلى 8.9% بالربع الأخير من 2018

كتبت- شيماء حفظي:

أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 8.9% من إجمالي قوة العمل، بنسبة انخفاض 1.1% عن الربع الثالث، وانخفاض 2.4% عن الربع المقارن من العام السابق.

ويأتي ذلك تأكيدا لما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن تراجع نسبة البطالة خلال الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، بينما بلغت إجمالا - خلال العام - نسبة 9.9%، ما يعد مؤشرا إيجابيًا مهما.

ويعتبر هذا المستوى هو الأدنى لمعدل البطالة في مصر منذ نهاية عام 2010 والذي سجل وقتها نفس المستوى عند 8.9%.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل حتى الربع الرابع من العام 2018، نحو 2.491 مليون شخص بينهم 1.445 مليون ذكور و1.046 مليون إناث، وفقا لبحث القوى العاملة، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، انخفض معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى 6.4% من إجمالي الذكور في قوة العمل، مقابل 6.8% في الربع الثالث من عام 2018.

كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 19.6% من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22.8% في الربع الثالث من عام 2018.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "من 15 إلى 29 سنة" نحو 78.7% من إجمالي المتعطلين.