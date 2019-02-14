بالم هيلز توضح تأثير قرارات حكومية بإعادة تخصيص أراضٍ على مشروعاتها

كتبت- شيماء حفظي:

كشفت شركة بالم هيلز للتعمير، في بيان للبورصة اليوم الخميس، تأثير القرارات الرئاسية ومنشور مجلس الوزراء، بشأن إعادة تخصيص الأراضي على الطرق السريعة وفي الساحل الشمالي على أعمالها.

وقالت الشركة، إن منشور مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 أفدنة، سيؤثر على مشروعها "هاسيندا وست" الواقع على مساحة 139 فدانا عند الكيلو 85 طريق مطروح إسكندرية.

وأضافت أن المخطط الاستراتيجي العام لمنطقة الساحل الشمالي سيؤثر على مشروعها، وأنها تنتظر مراسلات رسمية من محافظة مطروح بهذا الشأن.

وذكرت الشركة أن القرار الجمهوري رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، بخصوص إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ناحية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، سيؤثر إيجابيًا على قطعة الأرض المملوكة لها بغرب القاهرة "مشروع بوتانيكا".

وأوضحت الشركة، أن أرض المشروع بمساحة 1340 فدانا تقع داخل زمام مدينة سفنكس الجديدة، مما يعظم الاستفادة منها، مشيرة إلى أن الأرض مستوفاة لكافة متطلبات جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وقالت بالم هيلز، إنها تقدمت بطلب تسجيل في جهاز مدينة سفنكس الجديدة خلال الربع الأخير من 2018، وإنها تنتظر مراسلات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمعرفة مدى تأثر المساحة البنائية بعد دخول الأرض الاستخدام السكني بدلا من الزراعي.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.