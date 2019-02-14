البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، وهو أول اجتماع لبحث الفائدة في 2019.

كانت لجنة السياسات ثبتت أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءًا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

وشهد الاقتصاد المصري عددًا من المؤشرات الإيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري أبرزها تراجع عجز الموازنة خلال الفترة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدل النمو إلى 5.4%، وتراجع معدل البطالة إلى 8.9%.

وشهدت أسعار الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنحو 30 قرشا، وهو ما أرجعته وزارة المالية وعدد من المصادر المصرفية في وقت سابق، إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، قال في بيان للصندوق، الأربعاء الماضي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة ببيع معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة بحلول منتصف 2019.

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