زيادة أرباح بنك فيصل الإسلامي 46% خلال العام الماضي

كتبت -منال المصري:

قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، في بيان اليوم الأربعاء، إن البنك حقق زيادة في صافي الأرباح المستقلة العام الماضي، بنسبة 46.2% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أبو موسى، في بيانه أن ارتفاع صافي الربح، نتيجة إيجاد حلول مناسبة ومتنوعة تلبي تلك احتياجات العملاء، ومتابعة تطورات السوق والإدارة الكفء للسيولة مع التنوع في الخدمات المصرفية وأدوات الاستثمار.

وأشار محافظ البنك، إلى أن الإيرادات ارتفعت بنحو 20.8% خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.3 مليار جنيه.

وقال إن أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية حققت نموا لتصل إلى 4.12 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية وعناصر التكلفة الأخرى بنسبة 5.3% خلال العام لتبلغ نحو 1.6 مليار جنيه.