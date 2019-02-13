تفاصيل اتفاقية التعاون بين ايتيدا وفاليو في أبحاث الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "فاليو" عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعها الطرفان نهاية الشهر الماضي بهدف تحفيز الابتكار والإبداع وتعزيز البحوث في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بميزانية تقدر بقيمة 21 مليون جنيه على مدار 3 سنوات مدة الاتفاقية، خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري.

وبحسب بيان صحفي من الهيئة، اليوم الأربعاء، تنص مذكرة التفاهم على عقد شراكة بين الطرفين لتدريب الكوادر المصرية الشابة على أحدث التكنولوجيات في مجال السيارات بميزانية تقدر بقيمة 6 ملايين جنيه بهدف خلق فرص عمل للكوادر المتخصصة كجزء من خطة شركة "فاليو" لتوسيع عملياتها بمصر، وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة بأنظمة السيارات الإلكترونية.

كما تنص الاتفاقية على رصد ميزانية بقيمة 15 مليون جنيه بهدف تعزيز التعاون لتطوير الأنشطة البحثية والنماذج الأولية وبراءات الاختراع وزيادة الأوراق البحثية.

وتستهدف الشركة من خلال مذكرة التفاهم دعم مشاريع البحث والابتكار وتسجيل براءات الاختراع بالمبادرات العلمية المصرية، وتعيين حوالي 1000 موظف خلال عام 2019، ليصل عدد العاملين بها إلى 3000 مهندس بحلول عام 2021.

وقالت مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، "الشراكة مع فاليو ستعزز الأنشطة البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة، مما يحسن مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية المتخصصة في الخدمات ذات القيمة المضافة والخدمات الهندسية المتطورة".