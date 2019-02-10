الغرف التجارية: مبادرة لتخفيض أسعار الأدوات المنزلية من 5 إلى 10%

كتبت- منار الرخ:

قالت شعبة الأدوات المنزلية، التابعة لغرفة القاهرة التجارية، إنها أطلقت مبادرة لخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 5 و10% بعد انخفاض سعر صرف الدولار، وخفض الدولار الجمركي، في فبراير.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم الأحد، أنها تواصلت مع مجموعة من تجار الأدوات المنزلية من أجل خفض الأسعار، وأن عددا من أصحاب شركات الاستيراد والتصنيع المحلي، استجاب لهذه المبادرة.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن فكرة المبادرة جاءت لتخفيف العبء على المواطنين، ومواجهة الركود في الأسواق.

وقال عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وصاحب شركة المصرية الكويتية لتصنيع الأدوات المنزلية، في بيان ألشعبة اليوم، إن "الفكرة ممتازة وبمجرد تواصل الشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية معنا استجبنا لها وخفضنا الأسعار من 5% إلى 10% دعما لمبادرة الشعبة ومساهمة منا في خفض الأسعار".

وطالب الباز، الحكومة، بتوفير المواد الخام وإزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار تراجع الدولار سيشهد سوق الأدوات المنزلية مزيدا من الانخفاض.

وأشار إلى أن السوق التجاري يشهد حالة ركود كبيرة نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وقالت شعبة الأدوات المنزلية إنها أول قطاع تجاري يخفض الأسعار تماشيا مع انخفاض أسعار الدولار، ودعت جميع تجار الأدوات المنزلية بمصر للانضمام إلى المبادرة من أجل تخفيف العبء على المستهلك، "ولكي تصل رسالة للمجتمع المصري أن التجار ليسوا جشعين، إنما الجشع تتسم به حفنة من معدومي الضمير والمحتكرين".