1.1 مليار جنيه إجمالي إيرادات الجمارك الجوية خلال يناير

كتب- مصطفى عيد:

قالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية خلال شهر يناير 2019 بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.

وأضافت المصلحة أن الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية أفرجت خلال شهر يناير 2019 عن مشمول 13700 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي وعن مشمول 1967 شهادة واردة برسم الترانزيت .

وقالت إن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات نحو 209.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة المحصلة 854.8 مليون جنيه كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 117.4 مليون جنيه .

وأنهت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية الإجراءات الجمركية على 7477 شهادة صادر وبلغ إجمالي رسم الصادر المحصل خلال شهر يناير 2018 نحو 1.9 مليون جنيه.