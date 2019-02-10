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    غدا.. اتحاد الصناعات يناقش الصيغة النهائية لقانون الجمارك الجديد

    02:32 م الأحد 10 فبراير 2019
    غدا.. اتحاد الصناعات يناقش الصيغة النهائية لقانون الجمارك الجديد

    منطقة جمركية


    كتبت- دينا خالد:

    تعقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إجتماعاً غدا الاثنين، وذلك لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأحد.

    ووافقت الحكومة، في ديسمبر الماضي، على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.

    ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري.

    وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات والاتحاد العربي للمخلصين الجمركين، وذلك في حضور ممثلين عن الإتحاد العربي وبمشاركة قيادات من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

    وبحضور مندوبي من وزراة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وبعض رؤساء ومديري الغرف الصناعية، بحسب البيان.

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