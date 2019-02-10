كاسترول للزيوت تخطط للنمو والتوسع في مصر

القاهرة- مصراوي:

تعتزم شركة كاسترول مصر للزيوت (CEL) التوسع في السوق المصري خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة للنمو في السوق المحلي، بحسب مؤتمر صحفي للشركة اليوم الأحد.

وتعد شركة كاسترول مصر، شركة مشتركة ناتجة عن شراكة بين كاسترول المملكة المتحدة التابعة لشركة بريتيش بتروليوم، وطاقة عربية.

وبحسب هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بريتيش بتروليوم لشمال إفريقيا، فإن خطط كاسترول التوسعية الطموحة في السوق المحلية على مدى السنوات القادمة تعد دليلا على أهمية مصر لبريتش بتروليوم من خلال علامتها التجارية العالمية.

وأضاف خلال المؤتمر "نحن نرى فرص في القطاع كبيرة وواعدة والخطط".

وقال ماريو ميفسود، نائب رئيس شركة كاسترول للزيوت لمنطقة الشرق الأوسط ومصر والسعودية، إن كاسترول لديها خطط نمو كبيرة وملتزمة بتقديم أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات عالية الأداء والجودة للمستلكين في السوق المصري.

وبحسب ميفسود، فإن الشركة تسعى للحصول على حصة سوقية تتراوح ما بين 2 إلى 7% خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن الشركة تستثمر نحو ١٠٠ مليون جنيه سنويا لدعم التوزيع

وتوسعت الشركة في شبكة التوزيع الخاصة بها مع تعيين الموزعين الحصريين، مما يؤدي ذلك إلى تعزيز توافر منتجات كاسترول في جميع أنحاء البلاد وضمان تقديم خدمة أفضل للعملاء والمستهلكين.

وقالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن هذه الشراكة توكد على مهمة طاقة في مواصلة تقديم أحدث الخدمات إلى قاعدة عملائها، بالإضافة إلى إلتزامها بتعظيم استثماراتها المستمر والدعم القوي للاقتصاد المصري.

وبحسب محمد نافع، العضو المنتدب لشركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية، فإن الشراكة الجديدة قد جعلت الشركة الآن في وضع قوي يمكنها من المضي قداما في خطتها للتوسع السريع.

وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة طاقة عربية تجمع بين خبرات وموارد كاسترول بالإضافة إلى رؤى شركة طاقة عربية المحلية القوية.

وقال إن الشركة تصنع نحو 80% من إنتاج الزيوت الخاصة بشركة كاسترول المباعة في السوق المصري.

وبدأ توزيع زيوت كاسترول في مصر منذ عام 2009، وفي عام 2018 تم تأسيس شركة كاسترول مصر للزيوت بالشراكة مع مجموعة طاقة عربية.