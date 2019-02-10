أسعار الورق المستورد تتراجع ألف جنيه للطن منذ بداية العام



كتبت- منار الرخ:

تراجعت أسعار الورق المستورد، بنحو ألف جنيه للطن، منذ بداية العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار الورق عالميًا وركود الأسواق، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المستورد تراجعت بقيمة تتراوح بين 900 و1000 جنيه للطن الواحد، وذلك تأثرًا بانخفاض أسعار الورق عالميًا.

وتوقع خضر أن تنخفض أسعار الورق بشكل ملحوظ خلال الشهر المقبل، إذا استمر استقرار سعر الدولار خلال الأيام الحالية.

وقال وليد السيد، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، إن أسعار الورق انخفضت بشكل سريع خلال الأسابيع الأولى في يناير الماضي، لتتراوح بين 18 و19 ألف جنيه، بعد أن كانت تتراوح بين 19 و21 ألف جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف السيد أن بعض المستوردين خفضوا الأسعار بسبب ركود الأسواق، مؤكدا أن سعر الورق المحلي متوازي الآن مع سعر الورق المستورد، "لأن لب الورق يتم استيراده من الخارج".

وأشار السيد إلى أن نسبة الورق المستورد تصل إلى 60% من حجم سوق الورق في مصر.

وقالت الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" إن شركات التعبئة والتغليف تعتمد بشكل متزايد على الورق المستورد لجودته العالية وانخفاض الهالك منه مقارنة بالورق المحلي، بحسب تقرير صادر من قطاع التسويق والبيع بالشركة، في يناير الماضي.

ووفقًا للتقرير فإن أسعار الورق المستورد تقترب من أسعار المنتج المحلي كما أنها تتميز بالجودة العالية وانخفاض الهالك منه أثناء عملية التصنيع، الأمر الذي جعله المفضل لدى مصانع التعبئة والتغليف.

وأرجع التقرير انخفاض حجم مبيعات الشركة خلال النصف المنتهي ديسمبر 2018 إلى حالة الركود العامة في سوق التعبئة والتغليف بما أثر على انخفاض مبيعاتها وزيادة المخزونات بالنسبة لكل الشركات العاملة في المجال.