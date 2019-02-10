"قارون" و"خالدة" للبترول تستثمران 985 مليون دولار العام المقبل



القاهرة- مصراوي:

قال وزارة البترول في بيان اليوم الأحد، إن شركتي قارون وخالدة للبترول، يخططان لاستثمار 985 مليون دولار، خلال العام المالي المقبل، من أجل زيادة قدراتهما الإنتاجية من البترول.

وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي من أجل الاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة لشركتي قارون وخالدة، لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2019-2020.

وقال أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة للشركة من خلال العمل بمنطقة الامتياز الجديدة شرق البحرية الممتدة (بوليت).

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إضافة حوالي 8.6 ألف برميل زيت يوميًا بنهاية العام الحالي 2018-2019 ليصل متوسط إنتاج الشركة إلى34.7 ألف برميل زيت يوميًا، بإجمالي استثمارات 183 مليون دولار لحفر 4 آبار تنموية و11 بئرا استكشافيا.

وقال عبدالجواد إنه بالنسبة للعام المالي 2019-2020 فإنه من المخطط استثمار 238 مليون دولار بزيادة نسبتها 30% عن ميزانية عام 2018-2019، لحفر 25 بئرًا تنمويًا و10 آبار استكشافية، مشيرا إلى أنه من المخطط إنتاج 41 ألف برميل زيت يوميًا.

من جانبه قال خالد موافي رئيس شركة خالدة للبترول، إن الشركة حققت ١١ كشفًا بتروليًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، من أهمها كشف غرب قصر - 1x وكشف غرب هيرونيفر - 6x وجنوب شرق منصور - 1x والتي أضافت للإنتاج اليومي أكثر من 47 مليون قدم مكعب غاز وحوالي 1800 برميل زيت خام.

وقال إن هذه الاكتشافات أضافت للاحتياطي المؤكد حوالي 47.5 مليار قدم مكعب غاز و2.6 مليون برميل متكثفات.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 26 بئرًا تنموية ساعدتها في تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج إلى جانب عملها على تطوير حقول كلابشة ومينيس وطارق.

وقال موافي إن الموازنة التخطيطية للعام المالي القادم تستهدف استثمار حوالي 747 مليون دولار تتضمن حفر 35 بئرًا استكشافية و44 بئرًا تنموية وإتمام 95 عملية إكمال وإعادة إكمال للآبار لتحقيق متوسط إنتاج يومس متوقع حوالي 134 ألف برميل زيت خام و28 ألف برميل متكثفات و106 أطنان بوتاجاز و750 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.