دراسة تحذر من استهداف الهجمات الإلكترونية للحيوانات الأليفة

كتب- محمد علاء الدين:

اظهرت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي لاب، أن واحداً من كل خمسة من مالكي الحيوانات الأليفة يستخدم نوعًا من الأجهزة الرقمية لمراقبة حيوانه أو حمايته، في حين انتهى استخدام هذه الأجهزة إلى تعريض الحيوان الأليف أو مالكه للخطر لدى 39% ممن شملتهم الدراسة.



وأجرت شركتي كاسبرسكي لاب و opeepl، دراسة مسحية شملت 7.740 شخصاً من مالكي الحيوانات الأليفة في 15 بلدًا حول العالم، لمعرفة كيف تؤثر التقنيات الحديثة في سلامة الحيوانات الأليفة.

ونشرت كاسبرسكي لاب تقريرًا حول الثغرات التي تنطوي عليها أجهزة تتبع الكلاب والقطط، والتي قد تسمح للمهاجمين بالتلاعب في المعلومات المتعلقة بموقع الحيوان الأليف أو حتى سرقة بيانات المالك الشخصية.

وفي سياق الدراسة، تبين أن اختراق التقنيات الرقمية الخاصة بالحيوانات الأليفة لا يقتصر على أجهزة التعقب، وإنما يمتدّ ليشمل الأدوات الشائعة التي ذكرها المشاركون المستطلعةُ آراؤهم في الدراسة، مثل كاميرات الويب المخصصة لمراقبة الحيوانات الأليفة، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المشتملة على ألعاب إلكترونية مصمَّمة للحيوانات الأليفة، والدُّمى الرقمية، والمغذيات وموزعات المياه الأوتوماتيكية، وغيرها.

وطبقاً للدراسة، فإن نصف الأجهزة الخاصة بالحيوانات الأليفة تتمتع بإمكانية الاتصال بالإنترنت، ما يجعلها عُرضة للهجمات الإلكترونية التي قد تعبث بوحدة التحكم في درجة الحرارة الموجودة في حوض الأسماك، على سبيل المثال، أو وحدة التغذية الأوتوماتيكية لتترك قطاً يتضور جوعاً.

وقد أفاد 14% من مالكي الحيوانات الأليفة الذين شملهم الاستطلاع أن واحدًا على الأقل من الأجهزة الرقمية التي يستخدمونها لحيواناتهم الأليفة تعرّض للاختراق.

وشملت المشكلات الأخرى التي ذُكرت في الاستطلاع توقُف الجهاز عن العمل أو البدء في العمل بطريقة خطأ، ليؤدي في الغالبية العظمى من الحالات إلى تعريض حياة الحيوان الأليف للخطر (32%)، أو صحته (32%)، أو صحته النفسية (23%)، أو حتى الصحة النفسية لأصحابه (19%).

ويقترح خبراء كاسبرسكي لاب اتباع القواعد والإجراءات البسيطة التالية لضمان أمن الحيوانات الأليفة:

1- على مالك المنزل، إذا كان منزلاً ذكياً، وضع قواعد لسلامة الحيوانات الأليفة التي تعيش فيه.

2- الانتباه لمسائل أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت قبل شرائها. فعادة ما تكون المعلومات المتاحة حول الثغرات المكتشفة والمصحّحة متاحة عبر الإنترنت حيث يسهل العثور عليها في الغالب.

3- ينبغي الحرص قبل الشروع في استخدام الجهاز، على تغيير كلمة المرور الافتراضية واستبدال كلمة مرور قوية بها.

4- عدم تفعيل ميزة الوصول إلى الجهاز من خارج الشبكة المنزلية، إلاّ للضرورة.

5- الحرص على تعطيل جميع الخدمات الشبكية التي ليس للمستخدم بها حاجة.

6- الحرص على تحديث البرمجيات الثابتة للجهاز بانتظام عندما تصبح هذه التحديثات متاحة.