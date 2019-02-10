عمرو نصار يعلن إطلاق استراتيجية وجائزة الابتكار في الصناعة

كتبت- دينا خالد:

أطلق عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتي تستهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، بحسب بيان للوزارة.

وقال نصار، في البيان إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب حيث يستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل في نحو45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية نحو 60% من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف نصار أن الوزارة حريصة على تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم دوره في تحقيق النمو الإقصادي الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020 والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول التنمية الصناعية يضم مشروع "تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة".

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإستفادة من الإبتكار الصناعي في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة للنهوض بالاقتصاد القومي، وزيادة تنافسية القطاع، وتنمية ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من المبتكرين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية، بحسب نصار.

وأضاف الوزير أن جائزة الابتكار تعد أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ محاور الاستراتيجية لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبني فكر الابتكار، وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية.

وقال أوفي جيلين، مستشار أول ورئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة، إن الابتكار يعد إحدى أهم قاطرات التنمية في كافة دول العالم وهو توجه متزايد في القطاعات الانتاجية والصناعية.

وأشار جيلين إلى أن جائزة الابتكار ستسهم في تحفيز الشباب والمشروعات على النهوض بالأفكار الإبداعية والابتكارية وتسويقها وتحويلها إلى مشروعات فعالة تسهم في تنمية المجتمع.

وأضاف جيلين أن العلاقات بين مصر وألمانيا تشهد زخماً كبيراً في الأونة الأخيرة خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية الأمر الذي ينعكس في تعاون الحكومة الألمانية ممثلةً في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مع الحكومة المصرية في إطلاق جائزة الابتكار.

وقالت حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، حيث احتلت المركز 95 في قائمة الابتكار الصناعي وفقًا لتقرير الابتكار العالمي لعام 2018، إلى جانب احتلال مصر أيضا المركز 135 في قائمة الدول التي لديها قدرة على الابتكار.

وأضافت الحضري، أن التقدم لمسابقة الابتكار مفتوح أمام كافة الشركات المصرية من جميع المحافظات وأنه سوف يتم تكريم الشركات المبتكرة الفائزة مع منح منتجاتها علامة "ابتكر" والتي تعد شعاراً لتمييز المنتجات المبتكرة.