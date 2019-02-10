وزير الاتصالات: مصر بصدد إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي



كتب- محمد علاء الدين :

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "مستقبل السياسات الرقمية" والتي تأتي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

شارك في الجلسة كران بهاتيا نائب رئيس شركة جوجل العالمية للسياسات العامة والعلاقات الحكومية، ومارجريت برجرات بيتر لين نائب رئيس الشؤون العامة والخارجية لشركة " AT&T" للاتصالات.

وأضاف طلعت أن مصر قدمت نموذجًا متميزًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا يلعب دوراً حيويًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية القطاع، وتطوير الأعمال في كافة مجالات التكنولوجيات الرقمية.

وخلال الجلسة استعرض طلعت أبرز الشراكات الناجحة التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى أفضل الممارسات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة من كبرى الشركات العالمية لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء كفاءات رقمية.

وأبرز وزير الاتصالات الشراكات التي أبرمتها الوزارة في هذا الشق ومنها التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية لتقديم برامج تدريبية للشباب في تقنيات متخصصة وبشهادات معتمدة من الجامعات العالمية، فضلا عن الشراكة مع القطاع الخاص من أجل وضع مصر كمركز إقليمي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة، والتعاون مع شركات عالمية من أجل ابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات لتقديم الخدمات الحكومية بشكل مبتكر في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاتصالات مع ممثلي كبرى الشركات العالمية والاقليمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بحسب بيان الوزارة.