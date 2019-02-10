الخضروات والأرز يقودان معدل التضخم الشهري إلى الارتفاع في يناير

كتب- مصطفى عيد:

قاد ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب معدل التضخم الشهري إلى الارتفاع، ليسجل 0.8% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يناير الماضي مقابل معدل سالب قدره 4.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وبحسب البيان، سجلت أسعار مجموعة الخضروات ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%.

وارتفعت أسعار الطماطم خلال يناير مقارنة بديسمبر بنسبة 16.8%، والخيار بنسبة 16.6%، والملوخية بنسبة 18%، والكوسة بنسبة 22.5%.

كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.9%، والمكرونة بنسبة 0.7%، والزبد والسمن البلدي بنسبة 1.9%، والأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.2%، والدواجن بنسبة 1.3%.

وانخفضت أسعار الموز بنسبة 7.7% خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر، واليوسفي بنسبة 2.5%، كما تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بنسبة 1.1%.

وعاد معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، إلى الارتفاع خلال شهر يناير الماضي، بعد تراجع ملحوظ خلال الشهرين السابقين عليه، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان الإحصاء اليوم.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو الماضي، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو مع رفع أسعار الوقود.