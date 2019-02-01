أسبوع المفاجآت.. قفزة الذهب وتراجع الدولار وقصر "التمويل العقاري" على محدودي الدخل

كتبت- شيماء حفظي:

شهد الأسبوع الماضي، تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار، وارتفاعًا في أسعار الذهب في السوق المحلي، فيما أعلن البنك المركزي قصر دعم مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل فقط.

وبدأ الدولار، تراجعة الكبير يوم الأحد، بين قرش و20 قرشا، بسبب انخفاض الدولار بسبب الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية، بحسب ما قاله مصدر لمصراوي.

وقفزت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، نحو 11 جنيهًا للجرام الواحد، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا خلال الأسبوع حتى وصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، قصر التمويل العقاري على محدودي الدخل، بعد استنفاذ كامل قيمة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري والبالغ 20 مليار جنيه، وحرصا من الدولة على استمرار البرنامج.

وخلال الأسبوع الماضي، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة التخطيط، أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري سجل 5.5%، مقابل 5.3% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وفي تصريح لمصراوي، مطلع الأسبوع الماضي، توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تصرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة.

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