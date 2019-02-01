التضامن: 3 ملايين جنيه مبيعات و12 ألف زائر لـ"ديارنا" حتى نهاية يناير

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الجمعة، إن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار، وتجاوز عدد زوار المعرض 12 ألف زائر حتى يناير الماضي، كما ارتفع إجمالي المبيعات ليتخطى 3 ملايين جنيه.

وقالت أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المشغولات اليدوية والسجاد والمفروشات بجميع أنواعها والمأكولات.

يذكر أن معرض "ديارنا" يقام هذا العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة 500 عرض على مساحة 5 آلاف متر بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، ويفتح أبوابة يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا ويستمر حتى يوم 5 فبراير.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض، عقب إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة أفريقيا في 2019، وتم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها.