أسعار الذهب تصعد عالميا خلال تعاملات اليوم

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1462.10 للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1466.50 دولار.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وسيعطي تقرير أظهر انتعاشا في الوظائف الأسبوع الماضي البنك المركزي مبررا كافيا للتمسك بالإحجام عن مزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب، وفقا للوكالة.

وصعد الذهب حوالي 14% هذا العام بعد أن خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على خلفية حرب التجارة التي طال أمدها وتفاقم أثرها على الاقتصاد.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن موعد 15 ديسمبر الجاري مازال قائما لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية بحوالي 156 مليار دولار.