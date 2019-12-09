رئيس بنك التنمية الصناعية: ضخ 1.2 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن البنك ضخ 1.2 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، كما تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وأعلن البنك المركزي يناير الماضي التوقف عن دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بعد دعم تمويلات بقيمة تجاوزت 20 مليار جنيه، على أن تتولي وزارة المالية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري دعم الفائدة لشريحة محدودي الدخل فقط وإيقافها على متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

ووقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لزيادة التمويلات من مليار جنيه إلي 1.5 مليار جنيه، أكتوبر الماضي.

وأضاف فهمي، أن عدد المستفيدين من التمويلات يتراوح بين 12 و14 ألف، أغلبهم من شريحة محدودي الدخل ليستحوذ البنك على المركز الخامس بالمبادرة على مستوى الجهاز المصرفي.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن إجمالي قيمة التمويلات المقدمة لمحدودي الدخل بلغت 26 مليار جنيه من قبل البنوك والشركات حتى نهاية أكتوبر الماضي، في وقت سابق لمصراوي.