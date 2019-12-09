مصر توقع منحة مع ألمانيا لضمان جودة الإنتاج الزراعي بقيمة 36 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع سيريل چان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، اليوم الاثنين، منحة مشروع ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 36 مليون جنيه، بحسب بيان من الوزارة.

ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين النظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها، وتأسيس منصة للحوار بين الخبراء تركز على ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي بالنسبة للأغذية المصرية ذات المنشأ النباتي، بحسب البيان.

ويأتي الاتفاق تحت مظلة مشروع للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية وبين الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المنحة تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، واستكمال للاتفاقيات الإطارية الأخيرة بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية لها بعد كبير فى دعم قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائى للمواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.4 مليار دولار، ووجود نحو 1215 شركة.

وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، بحسب الوزيرة.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، أن هذا الاتفاق سيعطي دعما يؤثر إيجابا على تدريب العاملين فى قطاع الزراعة بداية من الفلاح وحتى المستهلك الذي سيحصل على سلعة آمنة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد منه نحو 25 مليون شخص من العاملين في القطاع الزراعي.