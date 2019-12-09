أسعار النفط تتراجع بفعل هبوط صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 64.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب بلغت نحو 3% الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5% إلى 58.90 دولار للبرميل بعد أن زاد 7% الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك.

جاء انخفاض، اليوم الاثنين، المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية أمس الأحد والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1% في نوفمبر الماضي مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ 1%.

وتأتي البداية الضعيفة هذا الأسبوع رغم بيانات أظهرت زيادة واردات الخام للصين، مما يكشف مدى القلق الكامن في السوق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يضعف النمو العالمي والطلب على النفط.