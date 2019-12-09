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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:31 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.75 و5.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3 و7 جنيهات.

البصل بين 2.75 و5.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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